По оперативным данным, в 2021 году в регионе произведено 3,4 млрд штук яиц (108,7% к 2020 году). Это лучший показатель производства яиц в России.

В Ленобласти в 2022 году будет производиться 3,5 млрд штук яиц. За счёт ввода новых мощностей производство увеличится на 260 млн штук яиц в год – инвестпроекты по расширению реализуют птицефабрики "Роскар" и "Синявинская". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По оперативным данным, в 2021 году в регионе произведено 3,4 млрд штук яиц (108,7% к 2020 году). Это лучший показатель производства яиц в России. Мяса птицы произведено 288,6 тысяч тон (95,4% к 2020 году).

Также в Ленобласти реализуются и планируются к реализации свыше 10 инвестиционных проектов по птицеводству на сумму более 10 млрд рублей. Наиболее крупным является проект птицефабрики "Войсковицы" по строительству нового комплекса для производства 44,4 млн штук инкубационного яйца для выращивания бройлеров. А птицефабрика "Роскар" планирует ввести в эксплуатацию шесть птичников с общим производством 360 млн штук яиц в год.

Кроме этого в 2021 году птицефабрика "Синявинская" провела модернизацию птицеводческого комплекса с увеличением производства на 144 млн яиц штук яиц в год. Птицефабрика "Роскар" открыла новый комбикормовый завод, мощностью до 400 тысяч тонн комбикорма в год и полностью обеспечила потребности своего производства.

В новогодние каникулы Ленобласть посетили более 600 тысяч туристов.

Фото: pexels