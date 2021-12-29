В новогодние каникулы Ленобласть посетили более 600 тысяч туристов

Чаще всего туристы посещали горнолыжные курорты.

Горнолыжные курорты, музеи и туристические маршруты стали местами притяжения путешественников в Ленобласти. В новогодние праздники регион посетили 618 940 человек. Загрузка гостиниц и баз отдыха составила более 84%. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Чаще всего туристы посещали горнолыжные курорты в Ленобласти. Их посетили 160,5 тысяч человек.

Популярностью также пользовались Старая Ладога, Выборг, природный парк "Вепсский лес" и деревня Вистино.

В Ленобласти в 2022 году планируется подвести газ к 43 тысячам домов.

Фото: правительство Ленобласти