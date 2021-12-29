В Ленобласти в 2022 году планируется подвести газ к 43 тысячам домов

Всего в план-график до конца 2024 года включено почти 60 тысяч домовладений.

В Ленинградской области продолжается реализация программы догазификации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В 2022 году планируется подвести газ к 43 тысячам домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В 2021 году "Газпром газораспределение Ленинградская область" в рамках догазификации подвел газопроводы до границ более 3 тысяч домовладений в 115 населённых пунктах. Основной объем работ по догазификации намечен на 2022 год – запланировано подвести газ до границ 43 тысяч домовладений. Всего в план-график до конца 2024 года включено почти 60 тысяч домовладений.

Заявки на догазификацию принимаются на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале "Госуслуги", в Единых центрах предоставления услуг компании "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Ранее Миллер заявил, что к 2030 "Газпром" обеспечит полную газификацию всей России.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти