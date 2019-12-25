Миллер заявил, что к 2030 "Газпром" обеспечит полную газификацию всей России

К 2025 году 100%-я технически возможная газификация будет достигнута в 35 регионах.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе селекторного совещания, что к 2025 году компания полностью обеспечит технически возможную газификацию в 35 регионах России. Он подчеркнул, что к 2030 году газификация будет достигнута по всей стране.

По словам Миллера, на российском рынке приоритетной работой для компании является программа газоснабжения и газификации регионов. А вот основными направлениями догазификация населенных пунктов и создание необходимой инфраструктуры для газификации тех сел и деревень, где газа еще нет.

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Фото: gazprom.ru