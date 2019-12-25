В Ленобласти запустили ЕКП с кешбэком за автобусные поездки

Новый инструмент позволит вернуть до 1000 ₽ в месяц при оплате транспорта.

С начала июня 2025 года жители Ленинградской области могут воспользоваться новым сервисом — региональной версией Единой карты петербуржца под названием "ЕКП Ленинградская". Она действует как в пределах региона, так и в Санкт-Петербурге, расширяя возможности для передвижения и получения бонусов.

Основное преимущество карты — возврат части средств за оплату проезда на автобусах внутри Ленобласти. Размер кешбэка составляет 25% от стоимости поездок, но не более 1000 рублей в месяц. Скидки начисляются автоматически при оплате поездки зарегистрированной картой.

Дополнительно держатели карты могут записывать на неё Единый социальный проездной билет Ленинградской области, а также использовать бонусы и предложения от партнёров программы — как в регионе, так и в Петербурге.

Оформить карту может любой житель Ленинградской области старше 14 лет, имеющий постоянную регистрацию. Владельцы ранее выпущенной ЕКП могут переоформить её в статус "ленинградской" через сайт ekp.spb.ru или обратившись в территориальные подразделения ЛО ГКУ "Центр социальной защиты населения".

Ранее сообщалось, что пьяный рецидивист хотел украсть аварийный молоток из автобуса на Стасовой.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга