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В Ленобласти запустилась программа бизнес-акселерации для производственного бизнеса
Сегодня, 17:48
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В Ленобласти запустилась программа бизнес-акселерации для производственного бизнеса

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Малые и средние промышленные предприятия Ленобласти приняли участие в интенсивной программе для ускоренного развития.

Малые и средние промышленные предприятия Ленобласти приняли участие в новой, специально разработанной программе бизнес-акселерации "Среда". Обучение в рамках программы начали 35 предпринимателей.

Глава экономического блока правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов отметил на открытии программы в центре "Мой бизнес", что важным элементом программы является необходимость на каждом этапе работать самому. Каждый предприниматель бросает сам себе вызов, ставит перед собой проблему или задачу, и ищет решения с помощью знаний, коучей и других участников программы.

У участников-предпринимателей впереди шесть месяцев обучения по различным модулям. Они освоят продуктовый подход и новые методики продаж и маркетинга, приобретут навыки командного управления и корпоративного лидерства, изучат инструменты и принципы организационных изменений и оценки бизнеса, углубятся в финансовый и инвестиционный мониторинг и анализ.  Защита проектов пройдет 1 декабря.



Программа реализуется Фондом поддержки предпринимательства, Агентством экономического развития и Центром развития промышленности. Программа бизнес-акселерации в Ленобласти в 2020 году была направлена на сохранение и развитие компаний в условиях пандемии и кризиса.

Ранее в Выборге состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора. 

 

Теги: анастасия михальченко, бизнесакселератор, бизнесакселерация, дмитрий ялов, ленобласть, промышленность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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