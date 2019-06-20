В Ленобласти запустилась программа бизнес-акселерации для производственного бизнеса

Малые и средние промышленные предприятия Ленобласти приняли участие в интенсивной программе для ускоренного развития.

Малые и средние промышленные предприятия Ленобласти приняли участие в новой, специально разработанной программе бизнес-акселерации "Среда". Обучение в рамках программы начали 35 предпринимателей.



Глава экономического блока правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов отметил на открытии программы в центре "Мой бизнес", что важным элементом программы является необходимость на каждом этапе работать самому. Каждый предприниматель бросает сам себе вызов, ставит перед собой проблему или задачу, и ищет решения с помощью знаний, коучей и других участников программы.



У участников-предпринимателей впереди шесть месяцев обучения по различным модулям. Они освоят продуктовый подход и новые методики продаж и маркетинга, приобретут навыки командного управления и корпоративного лидерства, изучат инструменты и принципы организационных изменений и оценки бизнеса, углубятся в финансовый и инвестиционный мониторинг и анализ. Защита проектов пройдет 1 декабря.



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Программа реализуется Фондом поддержки предпринимательства, Агентством экономического развития и Центром развития промышленности. Программа бизнес-акселерации в Ленобласти в 2020 году была направлена на сохранение и развитие компаний в условиях пандемии и кризиса.

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