В Ленобласти запущена программа "Заботливый Сосед" для пожилых людей

Оказать помощь старшим сможет любой желающий, проживающий в километре от обслуживаемого.

В Ленинградской области стартует программа "Заботливый сосед", в рамках которой любой желающий может помочь представителям старшего поколения и инвалидам в регионе. К ней присоединись уже 120 пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Стать "заботливым соседом" смогут совершеннолетние граждане, которые проживают на расстоянии не более километра от пожилого человека или инвалида I и II группы.

За помощь добровольцам будут платить 11 тысяч рублей после заключения договора с учреждением соцобслуживания.

Добавим, что впервые программа была внедрена 3 года назад в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Ранее мы рассказали о том, что мультицентру Ленобласти исполнилось 5 лет.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области