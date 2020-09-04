Мультицентру Ленобласти исполнилось 5 лет

Учреждение для людей с ограниченными возможностями поздравила Оксана Пушкина.

В пятницу 4 сентября, Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области отмечает 5-летний юбилей. Подопечных учреждения поздравили руководители и знаменитости. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе центра.

Так, к людям с ограниченными возможностям здоровья и работникам учреждения обратилась Оксана Пушкина. Телеведущая подчеркнула, что опыт создания подобных центров необходимо передать другим регионам России.

С поздравлениями к сотрудникам, работающим с инвалидами, обратилась и директор Мультицентра Ирина Дрозденко. Она пожелала всем наставникам здоровья и энергии.

Отметим, что за время работы учреждение поспособствовало адаптации 815 жителей с ограниченными возможностями здоровья. Свыше половины из них уже нашли работу.

Мультицентр состоит из шести аудиторий и одиннадцати мастерских. Всего подопечные могут получить навыки по 28 специальностям.

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Видео: ВКонтакте / mcsutu