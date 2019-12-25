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В Ленобласти запущен новый социальный чат-бот
Сегодня, 13:10
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В Ленобласти запущен новый социальный чат-бот

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Комитет по социальной защите населения Ленобласти продолжает создавать виртуальных помощников.

Комитет по социальной защите Ленинградской области создал нового бота-помощника для консультирования по вопросам предоставления государственной социальной помощи на основе соцконтракта. Чат-бот в Telegram поможет разобраться, что такое соцконтракт, кто может получить помощь, каковы размеры выплат, каковы основные этапы заключения контракта и так далее.  

Бот доступен по ссылке

Ранее в Ленобласти уже был запущен чат-бот для помощи с получением выплат на детей от 3 до 7 лет, на который уже подписались 1218 человек.

Теги: бот-помощник, комитет по социальной защите населения ленобласти, онлайн-консультант, помощь в telegram, социальные выплаты, соцконтракт, телеграм-бот, чат-бот
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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