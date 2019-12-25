В Ленобласти запущен новый социальный чат-бот

Комитет по социальной защите населения Ленобласти продолжает создавать виртуальных помощников.

Комитет по социальной защите Ленинградской области создал нового бота-помощника для консультирования по вопросам предоставления государственной социальной помощи на основе соцконтракта. Чат-бот в Telegram поможет разобраться, что такое соцконтракт, кто может получить помощь, каковы размеры выплат, каковы основные этапы заключения контракта и так далее.

Бот доступен по ссылке.

Ранее в Ленобласти уже был запущен чат-бот для помощи с получением выплат на детей от 3 до 7 лет, на который уже подписались 1218 человек.