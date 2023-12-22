В Ленобласти запретили проводить публичные мероприятия вне помещений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Опубликовано решение Оперштаба Ленинградской области о запрете проведения на территории региона публичных мероприятий вне помещений в целях обеспечения общественной безопасности в связи с осложнением на территории области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников.
Пресс-служба Ленобласти
Ранее мы писали, что в Ленобласти ограничили проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 8 февраля. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций.
Фото: Pxhere, Telegram / Админка Ленобласти
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