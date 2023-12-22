  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти запретили проводить публичные мероприятия вне помещений
Сегодня, 17:17
136
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти запретили проводить публичные мероприятия вне помещений

0 0

Ограничение ввели из-за возможных диверсий с использованием БПЛА.

В Ленобласти запретили проводить публичные мероприятия вне помещений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Опубликовано решение Оперштаба Ленинградской области о запрете проведения на территории региона публичных мероприятий вне помещений в целях обеспечения общественной безопасности в связи с осложнением на территории области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников.

Пресс-служба Ленобласти

Ранее мы писали, что в Ленобласти ограничили проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 8 февраля. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций. 

Фото: Pxhere, Telegram / Админка Ленобласти

Теги: диверсии, ленобласть, публичные мероприятия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии