В Ленобласти запретили массовые мероприятия численностью от 50 человек

Согласно документу, теперь в Ленобласти любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек. Кроме этого, до 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть "ковид-паспорта".

В понедельник, 24 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес ряд изменений в антиковидное постановление. Об этом рассказали в пресс-службе Ленобласти.

Согласно документу, теперь в Ленобласти любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек. Кроме этого, до 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть "ковид-паспорта".

В желтой зоне до 50% уменьшили заполняемость для ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

Отмечается, что проезд в автобусах могут совершать только пассажиры в защитных медицинских масках. Также определили формат работы организаций: предпринимателям рекомендовано перевести на удаленный режим не менее 30 процентов сотрудников, в первую очередь – не переболевших и невакцинированных старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее мы писали, что власти Петербурга готовят более жесткие ограничения из-за коронавируса. Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми более строгими санитарными ограничениями.

Фото: pexels

