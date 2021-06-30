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В Ленобласти хотят запретить курить возле жилых домов
Сегодня, 16:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти хотят запретить курить возле жилых домов

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Законопроект уже приняли в первом чтении.

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли в первом чтении законопроект, расширяющий запрещенный список мест для курения. Его инициировали Совет депутатов Бугров.

Основное изменение касается запрета на курение под окнами многоквартирных домов. Если законопроект примут во 2 и 3 чтениях, курильщику будет необходимо отходить минимум на шесть метров, чтобы дым не мешал жителям первых этажей.

При этом поправка не коснется специально выделенных мест для курения.

На полигоне "Красный Бор" 26 апреля начались работы по рекультивации.

Фото: pexels

Теги: жилые дома, курение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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