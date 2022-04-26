На полигоне "Красный Бор" начались работы по рекультивации

Минприроды направило 12,2 млрд рублей на проведение работ в 2022 году, всего до 2024 года на ликвидацию будет выделено 21,4 млрд рублей.

В Красном Бору 26 апреля начался первый этап рекультивации и одновременно с ним строительство инфраструктуры, которая обеспечит постепенную переработку содержимого открытых карт в безвредный геокомпозитный материал. В течение 3 лет должна быть проведена комплексная рекультивация. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Реализация проекта позволит улучшить экологическую безопасность для всех стран Балтийского моря. Работы будут завершены до конца 2024 года. Александр Дрозденко

Старт началу рекультивации дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Минприроды направило 12,2 млрд рублей на проведение работ в 2022 году, всего до 2024 года на ликвидацию будет выделено 21,4 млрд рублей.

Фото и видео: правительство Ленобласти