В Ленобласти заметили змей

Некоторых жителей Соснового Бора они очень напугали.

В субботу вечером, 2 мая, жительница Соснового Бора рассказала что встретила по дороге к Калищенскому озеру несколько змей. Женщина поделилась фотографиями в группе "Мой Сосновый Бор", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях автор фотографий добавила, что позволила змеям "спокойно уползти", но многие участники группы не согласились с подобной позицией и даже хотели отправится к месту встречи на поимку. В итоге нашлись люди, которые попросили оставить чешуйчатых в покое.

"Народ! Не трогайте их пожалуйста. Это мы к ним в дом приходим,а не они к нам!" Отметил один из комментаторов.

Ранее мы писали, что в Юнтоловском заказнике заметили краснокнижных гадюк.

Фото: vk.com/sosnovy_bor