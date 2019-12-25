В Ленобласти заметили змей

В субботу вечером, 2 мая, жительница Соснового Бора рассказала что встретила по дороге к Калищенскому озеру несколько змей. Женщина поделилась фотографиями в группе "Мой Сосновый Бор", социальной сети "Вконтакте".
В комментариях автор фотографий добавила, что позволила змеям "спокойно уползти", но многие участники группы не согласились с подобной позицией и даже хотели отправится к месту встречи на поимку. В итоге нашлись люди, которые попросили оставить чешуйчатых в покое.
"Народ! Не трогайте их пожалуйста. Это мы к ним в дом приходим,а не они к нам!"
Отметил один из комментаторов.
Ранее мы писали, что в Юнтоловском заказнике заметили краснокнижных гадюк.
Фото: vk.com/sosnovy_bor
Обсуждение ( 0 )