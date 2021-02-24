В Ленобласти заметили оставшихся в суровые морозы лебедей-кликунов

Биолог рассказал, что более 50 лебедей не полетели зимовать в Западную Европу, а остались зимовать в центре Приозёрска.

Стая лебедей-кликунов, которые зимовали в районе Приморска на Финском заливе, переместилась в Приозерск после того, как бухта на заливе покрылась льдом. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре", кандидат биологических наук Павел Глазков.

Биолог рассказал, что более 50 лебедей не полетели зимовать в Западную Европу, а остались зимовать в центре Приозёрска.

По словам Павла Глазкова, это не первый случай, когда лебеди-кликуны остаются зимовать в наших краях. На Вуоксе девять лет назад осталась зимовать пара лебедей. В 2019 году здесь остались уже 28 птиц. В 2020 году лебедей из-за теплой зимы видели в разных районах Финского залива.

Ранее биолог навестил яка из Ленобласти и чуть не пострадал от его острых рогов.

Видео: YouTube/ КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ