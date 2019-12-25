Биолог навестил яка из Ленобласти и чуть не пострадал от его острых рогов

Павел Глазков рассказал, что во время съемки ролика он чуть не испытал на себе остроту рогов быка.

По восточном лунному календарю 12 февраля начался Год металлического быка. В честь этого события автор канала "Каждой твари по паре", биолог Павел Глазков побывал в гостях у яка, который проживает в Ленобласти.

Павел Глазков рассказал, что во время съемки ролика он чуть не испытал на себе остроту рогов быка.

Бык просунул голову между жердей и пытался поддеть меня. <…>Мне явно повезло. Быку не хватило пары сантиметров. Павел Глазков, биолог

Яка привезли в Ленобласть из Тибета. Павел Глазков рассказал в ролике, что эти животные могут вырастать до 4-х метро в длину и весить целую тонну. Рога же могут достигать в длину метра.

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