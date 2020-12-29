Биолог рассказал, откуда в Петербурге так много лис

Павел Глазков посоветовал не начинать фотоохоту на лис и не приближаться к ним.

Почему в Петербург зачастили лисы и как правильно себя с ними вести, рассказал биолог Павел Глазков. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам биолога, лисы вынуждены приходить в город из-за морозов. В морозы в лесу мало корма, поэтому они ищут остатки еды у мусорных баков и грызунов.Чем будет холоднее – тем больше в городе будет лисиц, отметил эксперт. Рыжую гостью уже заметили накануне в Колпино.

Павел Глазков посоветовал не начинать фотоохоту на лис и не приближаться к ним. Это может спровоцировать и без того напуганное животное, и оно наброситься на человека. А лисы переносят кожные заболевания и бешенство. Также не стоит подкармливать животных, так как для них город не самая безопасная среда обитания.

По словам биолога, лучшее, что может сделать человек, заметивший на улице лисицу – отойти и любоваться животным издалека.

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