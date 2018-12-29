В Ленобласти заметили красивую краснокнижную птицу

Фотографию специалист назвал "Зимние посиделки".

В Волосовском районе Ленинградской области в минувшее воскресенье, 13 января, была замечена редкая птица, вид которой входит в Красную книгу. Редкий кадр опубликовал у себя на странице в социальной сети "Вконтакте" Вячеслав Заметня.

Для комфортного обитания зимородку необходим водоем, так как питается он в основном рыбой. Его даже называют рыбным королем. Поскольку этой птице важен источник с чистой водой, она селится в глухих местах, подальше от людей.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Ленобласти была замечена редчайшая краснокнижная птица.

Фото: ВКонтакте / Вячеслав Заметня