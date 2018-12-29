В Ленобласти была замечена редчайшая краснокнижная птица

Специалисты зафиксировали самую северную зимовку данного вида.

Орнитологам из Ленинградской области удалось запечатлеть редкую птицу – водяного пастушка. Радостным событием поделился в социальных сетях Вячеслав Заметня.

Заметня подчеркнул, что удивление вызвало и зимовка птицы. Летом водяного пастушка в Ленобласти не удавалось встретить с 1974 года, то есть 45 лет. Прошлой зимой птицу этого вида заметили в национальном парке "Себежский" Псковской области.

Напомним, что водяного пастушка, как вид, открыли в 1758 году. Эти птицы живут на болотах и тростниковых зарослях на территории Европы и Азии. В России эти птицы появляются в середине или конце марта, а в наших краях в первой половине мая.

Фото: Вячеслав Заметня