В Ленобласти закончилась работа аттракционов

С приходом осени летние аттракционы в Ленобласти прекращают свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
За соблюдением требований безопасности следит Гостехнадзор. Летом в Ленобласти появилось 116 новых аттракционов, среди которых батуты, карусели, тарзанки и колеса обозрения.
Всего в регионе зарегистрировано 144 развлекательных конструкции, из которых 82 являются сезонными.
Ранее сообщалось, что тигрица Виола отметила свой третий день рождения в Ленинградском зоопарке.
Фото: pxhere
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