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В Ленобласти закончилась работа аттракционов
Сегодня, 17:40
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти закончилась работа аттракционов

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В Ленобласти до весны закрылись аттракционы, за этим следит Гостехнадзор.

С приходом осени летние аттракционы в Ленобласти прекращают свою работу.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

За соблюдением требований безопасности следит Гостехнадзор. Летом в Ленобласти появилось 116 новых аттракционов, среди которых батуты, карусели, тарзанки и колеса обозрения.

Всего в регионе зарегистрировано 144 развлекательных конструкции, из которых 82 являются сезонными.

Ранее сообщалось, что тигрица Виола отметила свой третий день рождения в Ленинградском зоопарке.

Фото: pxhere

 

Теги: аттракционы, ленобласть, осень
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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tieliovale onegreegat
Сегодня 17:43

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