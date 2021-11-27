В Ленобласти закончилась работа аттракционов

В Ленобласти до весны закрылись аттракционы, за этим следит Гостехнадзор.

С приходом осени летние аттракционы в Ленобласти прекращают свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

За соблюдением требований безопасности следит Гостехнадзор. Летом в Ленобласти появилось 116 новых аттракционов, среди которых батуты, карусели, тарзанки и колеса обозрения.

Всего в регионе зарегистрировано 144 развлекательных конструкции, из которых 82 являются сезонными.

Ранее сообщалось, что тигрица Виола отметила свой третий день рождения в Ленинградском зоопарке.

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