В Ленобласти загорелся мусоровоз

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

В понедельник, 11 мая, недалеко от деревни Ладожский Трудпосёлок заметили загоревшийся мусоровоз. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видео можно хорошо рассмотреть разгоревшуюся кабину. В комментариях к видеозаписи пользователи предположили, что в пожаре виновата неисправная электроника.

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Ранее мы писали, что На стоянке Пловдивской улицы сгорел автомобиль

Видео: vk.com/spb_today