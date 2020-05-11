  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:20
76
Arinablinova
Код вставки плеера

В Ленобласти загорелся мусоровоз

0 0

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

В понедельник, 11 мая, недалеко от деревни Ладожский Трудпосёлок заметили загоревшийся мусоровоз. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видео можно хорошо рассмотреть разгоревшуюся кабину. В комментариях к видеозаписи пользователи предположили, что в пожаре виновата неисправная электроника.

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Ранее мы писали, что На стоянке Пловдивской улицы сгорел автомобиль

Видео: vk.com/spb_today

Теги: видео, горит машина, огонь, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии