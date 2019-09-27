На стоянке Пловдивской улицы сгорел автомобиль

Петербуржцы засняли на видео как горит машина.

Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 27 сентября сгорел автомобиль. Местные жители заметили огонь на улице около двух часов ночи. Они вызвали специалистов из ГУ МЧС. Сотрудники ведомства приехали на место спустя пять минут.

Наряд экстренной службы прибыл для ликвидации пламени к 6 дому между Каштановой аллеей и Пловдивской улицей. Очевидец рассказал, что машина загорелась на территории парковки. До приезда пожарных выбежавшие на помощь водители пытались потушить огонь собственными силами.

Известно, что транспортное средство сильно пострадало. В момент возгорания внутри салона никто не находился. Пламя зацепило соседний автомобиль.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Норвегии затонул горевший российский траулер.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

