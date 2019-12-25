В Ленобласти зафиксировано 52 случая коронавируса

В общей сложности на территории региона насчитывается 3034 заболевших.

По состоянию на четверг, 4 июня, в Ленинградской области обнпружено 52 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших - жители Пикалево, Кикерено, Волхова,Всеволожска,Павлово, Гатчины, Меньково, Сиверского, Вырицы, Терволово, Жабино, Лампово, Нового Света, Семрино, Мин, Киришей, Пчевы, Важин, Сосново, Сланцев, Тихвина,

Тосно,Никольского, Любани.

Всего на территории региона насчитывается 3034 заболевших. Уже поправились 1829 человек, 15 скончались.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV