В Ленобласти зафиксировано 52 новых случая коронавируса

В общей сложности в регионе заразились 4740 жителей.

По состояниб на понедельник, 6 июля, в Ленинградской области диагностировано 52 новых случая коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

На данный момент количество заболевших в регионе достигло 4740 человек. Всего поправились 4202 жителя, 34 умерли.

Отметим, что за сутки не было подтверждено ни одного летального случая. При этом, ни один пациент не был выписан из больницы.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV