В Ленобласти зафиксировано 45 новых случаев коронавируса в 9-ти районах

Всего в 47-ом регионе обнаружено 5405 зараженных.

По состоянию на понедельник, 20 июля, в Ленинградской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Бегуниц, Торосово, Курска, Клопиц, Мурино, Нового Девяткино, Кузьмоловского, Романовки, Бугров, Свердлова, Дубровки, Касимово, Лесколово, Щегловской усадьбы, Всеволожска, Сертолово, Морозова, Гатчины, Больших Колпанов, Реболово, Александровки, Войсковиц, Вырицы, Большого Рейзино, Дружной Горки, Киришей, Змеевой Новинки, Виллози, Копорья, Лебяжья, Луги, Сланцев, Тихвина, Шугозера, Тосно.

В общей сложности за время эпидемии на территории региона заболели 5405 граждан. Уже поправились 3690 человек, смертей по-прежнему 46.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV