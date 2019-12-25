  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:00
68
nastya960

В Петербурге за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса

0 0

Из больниц выписали 112 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 940  случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе  1 556 (26,2%)  без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 195 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 85 пациентов, в том числе 26 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 3 258 человек, в том числе 112 человек в Петербурге

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии