В Петербурге за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 112 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 940 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1 556 (26,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 195 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 85 пациентов, в том числе 26 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 3 258 человек, в том числе 112 человек в Петербурге

Фото: Piter.TV