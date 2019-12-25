В Ленобласти зафиксировали 102 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также 28 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.
За весь период в Ленобласти выявили 9445 случаев, 2456 выздоровели, 103 человека скончались.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки.
Фото: Piter.TV
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