В Ленобласти зафиксировали 102 новых случаев заражения коронавирусом

Введения жестких мер пока не планируется.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 28 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

За весь период в Ленобласти выявили 9445 случаев, 2456 выздоровели, 103 человека скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки.

Фото: Piter.TV