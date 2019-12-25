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В Ленобласти зафиксировали 102 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:30
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nadezhda_sib

В Ленобласти зафиксировали 102 новых случаев заражения коронавирусом

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Введения жестких мер пока не планируется.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 28 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

За весь период в Ленобласти выявили 9445 случаев, 2456 выздоровели, 103 человека скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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