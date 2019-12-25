В Ленобласти задержали замглавы администрации Ломоносовского района

Он подозревается в том, что заключил мнимые договоры с гендиректором.

Следователи совместно с УФСБ по Петербургу и области задержали заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленобласти. Он подозревается в мошенничестве, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Из материалов возбужденного уголовного дела следует, что подозреваемый совместно с иными лицами предложили гендиректору одной из коммерческих структур заключить заведомо мнимые муниципальные контракты. Согласно им, должны были быть выполнены работы по вывозу мусора с территорий кладбищ, которые находятся в Ломоносовском районе. Фактически исполнять их не собирались.

Гендиректор и муниципальное образование заключили 2 мнимых договора на сумму более 190 тыс. рублей. Деньги передали подозреваемому и иным лицам.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование продолжается.

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