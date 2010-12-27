В Ленобласти задержан маньяк, похитивший женщину с целью изнасилования

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91-ой УПК РФ.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в изнасиловании жительницы деревни Разметелево. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О происшествии стало известно 20 октября. Рано утром 24-летний мужчина вывез потерпевшую на автомобиле в поле, недалеко от деревни Разметелево Всеволожского района. Злоумышленник пригрозил женщине убийством, если она не будет его слушаться. Потерпевшая испугалась, и мужчина подверг её сексуальному насилию.

Областной Следком устанавливает обстоятельства совершенного преступления, а также условия и причина на основании которых действовал преступник. По ходатайству следствия маньяк заключен под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил, что работник Киришского лесничества пойман за взятку в особо крупном размере.

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