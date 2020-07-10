В Ленобласти задержали женщину с 3,6 кг наркотиков

Сотрудники ДПС остановили машину для проверки.

Во вторник, 27 апреля, в Ленобласти была задержана женщина, в машине которой обнаружили 3,6 кг мефедрона, передает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские остановили машину у переезда одной из железнодорожных станций в регионе. Владелица открыла багажник, в котором лежали пакеты с белым порошком, как позже выяснилось, наркотиками.

Оказалось, что 35-летняя жительница Петербурга скупала в интернете запрещенные вещества и распространяла их, а деньги получала на электронный счет. За год она заработала более миллиона рублей.

На данный момент подозреваемая арестована.

Ранее мы писали, что петербуржца, сбившего инспектора ДПС, посадили на пять лет.

Фото: Piter.TV