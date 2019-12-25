Петербуржца, сбившего инспектора ДПС, посадили

Водитель иномарки стеклом защемил руку инспектора и протащил его по земле.

Во вторник, 27 апреля, Ленинский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца Евгения Щ., который сбил инспектора ДПС, передает объединённая пресс-служба судов города.

Летом прошлого года мужчина защемил полицейскому руку стеклом своего "БМВ 730", а после протащил его по земле на Обводном канале более 700 метров.

При допросе подсудимый пояснял, что не понимает в чем его обвиняют и, вообще, не видел, что зажал руку потерпевшего. В суде же Щ.все признал и раскаялся сообщили ранее в пресс-службе.

Суд посчитал петербуржца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV