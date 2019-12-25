В Петербурге на 2,5 года осудили повара, укусившего росгвардейца

Мужчина вину не признал, заявив, что правоохранитель сам сунул руку в его рот.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Улугбека Рашидова, который применил насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел вечером 10 августа 2020 года на Чкаловском проспекте, 52. По версии следствия, Рашидов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил росгвардейца за кисть правой руки во время проверки документов. Кроме того, мужчина ударил правоохранителя по шее, причинив вред, не опасный для жизни и здоровья.

На суде Рашидов отказался признавать вину. Он заявил, что в этот день работал поваром. В заведение общепита прибыли полицейские из-за жалоб на громкую музыку и стали требовать документы. При этом сами стражи порядка, по словам мужчины, отказались представиться.

Сотрудники правоохранительных органов проводили Рашидова в служебный автомобиль. Подсудимый заявил, что один из них сам засунул руку ему в рот, в связи с чем он непроизвольно и неумышленно зажал ее зубами.

Рашидов ранее не был судим, на учетах не состоит, женат, имеет стабильный доход. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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Фото: ВКонтакте / Управление Росгвардии по Калининградской области