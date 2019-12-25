В Петербурге оштрафовали блогера за пропаганду наркотиков в Telegram

Мужчина должен будет заплатить 4 тысячи рублей.

Невский районный суд привлек к административной ответственности петербуржца, который занимался пропагандой наркотиков через популярный мессенджер. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Внимание следователей привлек Telegram-канал, создатель которого называл себя "наркоблогеркой", вебкам моделью, трансгендерной девушкой и активистом. 27 ноября он опубликовал информацию об употреблении наркотических и психотропных веществ.

Петербуржец отрицал свою вину на суде. Он заявил, что ничего не пропагандирует. Однако суд решил по-другому и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве жены нефрологу.

Фото: Piter.TV