В Петербурге оштрафовали блогера за пропаганду наркотиков в Telegram

Невский районный суд привлек к административной ответственности петербуржца, который занимался пропагандой наркотиков через популярный мессенджер. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Внимание следователей привлек Telegram-канал, создатель которого называл себя "наркоблогеркой", вебкам моделью, трансгендерной девушкой и активистом. 27 ноября он опубликовал информацию об употреблении наркотических и психотропных веществ.
Петербуржец отрицал свою вину на суде. Он заявил, что ничего не пропагандирует. Однако суд решил по-другому и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве жены нефрологу.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все