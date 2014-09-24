Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве жены нефрологу

Нефролог Александр Земченков пробудет под стражей до середины лета.

В понедельник, 26 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок ареста подозреваемому в убийстве жены нефрологу Александру Земченкову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Защитники и сам обвиняемый просили домашний арест, Румянцев А.Ш. лично поручился за Земченкова и просил иную меру, не связанную с лишением свободы.

Земченков пробудет под арестом до 28 июля.

Ранее мы писали, что бывший нефролог изменил показания и отказался признавать вину в убийстве своей жены.

Фото: пресс-служба судов; mariin.ru