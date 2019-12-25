Бывший нефролог изменил показания и отказался признавать вину в убийстве своей жены

Новое заявление Земченко уже отправлено следствию для проверки по факту давления на подозреваемого.

Бывший нефролог Александр Земченко изменил показания и отказался признавать вину в убийстве своей жены. Адвокаты подозреваемого рассказали газете "Комсомольская правда", что Земченко признался в убийстве под давлением следователей.

Показания были даны под влиянием психологического и морального давления, оказываемого на него сотрудниками правоохранительных органов на протяжении длительного периода времени, и является самооговором. Михаил Иванов, адвокат Земченко.

Отмечается, что нефролог предполагал, что его дело будет квалифицировано по статье "Убийство по неосторожности". По словам Земченко, именно такую перспективу предложили ему оперативные сотрудники. Однако подозреваемого не предупредили о том, что срок давности по статье уже истёк. Новое заявление Земченко уже отправлено следствию для проверки по факту давления на подозреваемого.

Напомним, что бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченко обвиняется в убийстве своей жены, которая без вести пропала 11 лет назад. Известно, что Земченко убил жену, чтобы жить с другой женщиной, которая сейчас приходится ему супругой.

Несколько лет он скрывал преступление, однако при задержании признался в содеянном. На данный момент специалист находится в СИЗО.

Ранее мы писали, что квартиру бывшего нефролога Петербурга, убившего свою жену, обокрали.

Фото: mariin.ru