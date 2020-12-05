Квартиру бывшего нефролога Петербурга, убившего свою жену, обокрали

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте инцидента.

Квартиру бывшего главного нефролога города Александра Земченко, убившего свою жену, обокрали. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, неизвестный проник в квартиру через чердак, а в помещение попал через проломленный потолок. По данным источника, подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте инцидента. У него изъяли банковские карты на имя хозяина квартиры и ювелирные украшения. На данный момент выясняются детали дела.

Напомним, что бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченко обвиняется в убийстве своей жены, которая без вести пропала 11 лет назад. Известно, что Земченко убил жену, чтобы жить с другой женщина, которая сейчас приходится ему супругой.

Несколько лет он скрывал преступление, однако при задержании признался в содеянном. На данный момент специалист находится в СИЗО.

Ранее мы писали, что обвиняемый в убийстве жены нефролог уволился из Комитета по здравоохранению.

Фото: Piter.tv