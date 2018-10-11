Обвиняемый в убийстве жены нефролог уволился из Комитета по здравоохранению

Мужчина написал заявление по собственному желанию.

Комитет по здравоохранению ищет замену главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве жены. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что Земченков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время. При этом Земченков до сих пор числится на должности главы городского нефрологического центра.

Ранее Александр Земченков признался в убийстве жены. Он заявил, что пошел на преступление из-за другой женщины, опасаясь якобы скандала. По версии следствия, мужчина расчленил тело, а затем вывез его на автомобиле в лес.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Однако Земченков настаивает на статье "Причинении смерти по неосторожности". Он заявил, что толкнул жену, она ударилась головой и вскоре перестала дышать. Сейчас Земченков находится в СИЗО.

Фото: mariin.ru