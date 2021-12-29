В Петербурге суд принял дело нефролога Земченкова, обвиняемого в убийстве жены

Сам Земченков ходатайствует о присяжных.

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года во время ссоры в квартире на улице Чапыгина Земченков убил супругу, а после расчленил ее тело и выбросил части в мусорные контейнеры. При этом полиции мужчина говорил, что жена ушла из дома на работу и больше не вернулась. Предварительное следствие по этому делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Сам Земченков ходатайствует о суде присяжных.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга