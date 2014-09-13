Суд отказался выпускать из СИЗО нефролога Земченкова, обвиняемого в убийстве жены

Он останется под стражей до 28 января 2022 года.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобы сторон на продление ареста нефрологу Александру Земченкову, который обвиняется в убийстве бывшей супруги.

Напомним, 27 октября, Земченкову вновь продлили арест. Решение принял Октябрьский районный суд Петербурга. Однако адвокат обвиняемого с постановлением суда не согласен. Он просил избрать Земченкову иную меру, не связанную с заключением под стражу, например, домашний арест или запрет определенных действий.

Прокурор просил постановление суда оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения. В этом его поддержала и апелляционная инстанция, которая оставила постановление суда без изменения, а жалобы без удовлетворения. Сам обвиняемый в судебном заседании не участвовал.

Уголовное дело по факту пропажи Ирины Земченковой возбудили еще 24 марта 2010-го года. 50-летняя женщина, мать троих детей, работала врачом в роддоме. Ранее Piter.TV рассказывал подробно о деле.

Фото: официальный сайт Мариинской больницы