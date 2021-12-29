Житель Крыма убил жену и спрятал ее тело на кладбище

В Крыму мужчина убил свою жену, а затем спрятал тело на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в Симферопольском районе. По версии следствия, между женщиной и ее 63-летним мужем произошла ссора, в ходе которой последний нанес супруге несколько ударов по голове. После этого он перенес тело на кладбище, где расчленил его, закопал, а затем пошел в полицию и заявил об исчезновении жены.
По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
из сообщения СУ СКР по Крыму и Севастополю
Мужчина признал вину в содеянном. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее на Алтае родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды.
Видео: СУ СКР по Крыму и Севастополю
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