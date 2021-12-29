На Алтае родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды

Их не устроило поведение сына.

В Алтайском крае родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды и обуви в качестве наказания за его плохое поведение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 21 января года в селе Селезнево. Родителей не устроило поведение сына, и они выгнали его из дома на мороз. Мальчик провел на улице абсолютно голым продолжительное время.

По информации Telegram-канала SHOT, ребенка отправил на мороз отчим, так как тот испачкал стол, чем разозлил мужчину. Полицейские и представители органов опеки не смогли попасть в дом на протяжении получаса, так как оба родителя были пьяными. Отмечается, что такие методы воспитания в семье замечены не в первый раз. В жилище также обнаружили двухлетнего ребенка, на теле которого были синяки.

Мать и отчим задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. В настоящее время мальчик, а также его двое братьев, изъяты из семьи.

Ранее в Омской области двое подростков признались в убийстве семьи.

Фото: Piter.tv