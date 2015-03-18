Пропавшая в Алтайском крае учительница найдена погибшей

Причину смерти женщины установит экспертиза.

На территории Алтайского края найдено тело пропавшей еще в середине марта 49-летней учительницы. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделилась старший помощник руководителя Следственного комитета по взаимодействию со СМИ в регионе Людмила Рязанцева. В надзорном ведомстве уточнили, что согласно предварительным сведениям, гибель педагога не носила насильственного характера. Однако точную причину смерти местной жительницы установит назначенная лабораторная экспертиза.

Напомним, что учительница пропала 16 марта в городе Бийске. Последний раз ее видели в селе Березовка, расположенного в Первомайском районе. В отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю "СпасАлтай 22" упоминали, что на поиски женщины отправлялись два экипажа, а также был запущен поисковый беспилотник. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После полутора месяцев масштабных поисков тело пропавшей школьной учительницы Ольги Залит было найдено в том же районе, где ее видели в последний раз. Почти полтора месяца волонтеры расширяли зону поисков. Она достигла 800 километров. Известно, что в день своей пропажи Ольга Залит вышла из дома и должна была отправиться на работу. Школа, в которой она преподавала музыку, находится всего в двухстах метрах от дома. Однако в учебном учреждении женщина так и не появилась.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ