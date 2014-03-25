Журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в Петербурге

Информация о месте и дате прощания пока отсутствует и будет предоставлена позже.

Скончался известный петербургский журналист, писатель и общественный деятель Аркадий Соснов. Эту печальную новость сообщил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ему исполнилось 76 лет, последние месяцы своей жизни он провел в тяжелом состоянии.

Аркадий Соснов оставил значительный след в журналистике, начиная свою карьеру в газете "Смена". Затем он работал в различных известных изданиях, среди которых "Поиск", "Московские новости", журнал "Огонёк", "Литературная газета - Петербург", "Литературная газета".

Одним из значимых проектов Аркадия Соснова стало учреждение в Государственном Эрмитаже ежегодного мероприятия "День рождения Мецената", которое проходит ежегодно с 2006 года. Активно освещал темы меценатства и благотворительности, будучи главным редактором журнала "Русский Меценат" с 2008 года.

Среди литературных произведений Аркадия Соснова выделяются такие книги, как "Обретённая природа", "Энергия Земли", а также книга-компиляция "Калитка имени Алферова", составленная при его участии.

Информация о месте и дате прощания пока отсутствует и будет предоставлена позже.

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Фото: скриншот программы "Место встречи — Невский, 70"