В Ленобласти задержали хозяина хостела, где коронавирусом заразились 123 мигранта

В хостеле не стали соблюдать строгий карантин.

Полиция задержала хозяина нелегального хостела в деревне Новосергиевка Ленинградской области, где COVID-19 нашли у 123 мигрантов. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С 10 по 11 апреля сотрудники Роспотребнадзора проверяли условия проживания мигрантов. У 14 человек были признаки острого респираторного заболевания, 10 человек должны были соблюдать строгий карантин.

Вопреки установленным санитарным требованиям, режим самоизоляции проигнорировали. Это привело к заражению остальных постояльцев хостела. По факту заражения 123 человек 15 апреля возбудили уголовное дело.

Накануне у дома № 122 по Октябрьскому проспекту во Всеволожске задержали хозяина хостела, которым оказался мужчина 1979 года рождения.

В Крыму коронавирус подтвердили у 11-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области