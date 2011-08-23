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Пенсионер из Киришей надругался над 11-летней девочкой
Сегодня, 9:30
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Cherepanov

Пенсионер из Киришей надругался над 11-летней девочкой

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Подозреваемый уже получал условный срок за грабеж.

Во вторник, 13 августа, полиция Киришского района задержала 62-летнего подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Незадолго до задержания к правоохранителям обратилась 33-летняя мать пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что накануне пенсионер напился и надругался над ее дочерью в СНТ "Предпортовая".

На данный момент сотрудники правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в 1999 году задержанный уже получал условный срок за грабеж.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в лесу на улице Джона Рида избили и изнасиловали 40-летнюю женщину.

Фото: Pixabay

Теги: кириши, ленобласть криминал, пенсионер изнасиловал ребенка, преступление ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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