В лесу на улице Джона Рида избили и изнасиловали 40-летнюю женщину

Полиция оперативно задержала подозреваемого в преступлении.

В понедельник, 12 августа, в Невском районе избили и изнасиловали 40-летнюю женщину. По подозрению в преступлении задержали 37-летнего мужчину, сообщила пресс-служба следственного комитета по Петербургу и Ленобласти.

Преступление случилось в лесу напротив дома №10к1 на улице Джона Рида. Мужчина набросился на жертву и бил ее, пока она не ослабла. Для этого хватило пяти ударов, после чего насильник надругался над беззащитной женщиной.

Тревогу забили взволнованные местные жители. Они увидели, что на пострадавшую напали, и вызывали полицейских. Сама женщина также обратилась в полицию сразу после нападения и сообщила приметы преступника.

После нескольких часов поисков сотрудники правопорядка задержали 37-летнего мужчину и возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, то насильнику грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент полиция продолжает расследование.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петергофе изнасиловали и ограбили американца-гея.

Фото: Pixabay