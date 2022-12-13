В Киришах задержали подозреваемого в поджоге магазина

Росгвардейцы доставили задержанного, работающего дворником, в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге магазина в городе Кириши. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Росгвардейцы вечером 20 апреля задержали на улице Энергетиков в городе Кириши ранее судимого гражданина, подозреваемого в поджоге здания сетевого продовольственного магазина.

В 05:00 мужчина поджег мусорный контейнер, расположенный рядом со зданием магазина на улице Энергетиков. В результате огонь перекинулся на фасад супермаркета, из-за чего постройка была серьезно повреждена. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, удалось получить приметы правонарушителя.

Росгвардейцы доставили задержанного, работающего дворником, в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления его причастности к совершению данного правонарушения.

На этой неделе в Мурино пьяная женщина выбрасывала из окна мебель, технику и повредила припаркованные автомобили. Во время этого действия местная жительница едва сама не упала вниз. На помощь ей пришел сосед и сотрудники Росгвардии.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны