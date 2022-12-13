В Мурино пьяная женщина выбрасывала из окна мебель, технику и повредила припаркованные автомобили

Во время этого действия местная жительница едва сама не упала вниз. На помощь ей пришел сосед и сотрудники Росгвардии.

В Мурино женщина в сильном алкогольном опьянении после ссоры с мужем выбросила из окна квартиры на припаркованные автомобили мебель и посуду. В какой-то момент она сама чуть не упала вниз. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

При патрулировании района 19 апреля около 06:40 наряд Росгвардии получил информацию о том, что в жилом комплексе в Мурино сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что нетрезвая женщина выбросила из окна своей квартиры посуду, мебель, инструменты, бытовую технику и повредила припаркованные поблизости автомобили. Во время этого действия местная жительница едва сама не упала вниз.

До приезда спасателей один из сотрудников вневедомственной охраны остался на улице около дома, а второй росгвардеец поднялся на этаж и стал стучать в запертую входную дверь квартиры с просьбами открыть её. В это время один из соседей смог перебраться с балкона в квартиру женщины и открыть входную дверь сотруднику Росгвардии.

Благодаря этому росгвардейцы зашли в помещение, а затем передали женщину прибывшим на место происшествия медикам, которые после осмотра подтвердили, что госпитализация ей не требуется. Гражданку доставили в 87 отдел полиции. По предварительной информации, причиной такого поведения стала ссора с супругом.

Ранее житель Мурино жестоко избил соседа из-за громкой музыки.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны