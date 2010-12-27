В Ленобласти задержали двух подозреваемых в краже экскаватора

Одного из злоумышленников ранили в ногу во время задержания.

Подозреваемых в похищении дорожной техники со стрельбой задержали в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали подозреваемых с поличным во время спецоперации. Экскаватор пропал с охраняемой площадки на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц 29 ноября. Технику благодаря записям с видеокамер нашли на стоянке в Никольском Тосненского района.

Полицейские устроили засаду и вечером задержали двух мужчин (34 и 54 лет). Один из злоумышленников попытался убежать и был ранен в ногу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Из магазина на набережной Смоленки украли 67 шуб стоимостью 5 миллионов рублей.

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