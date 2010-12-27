В Ленобласти задержали пенсионера с огромной партией наркотиков

У мужчины изъяли каннабис общей массой 3017,3 грамма.

В пятницу, 18 октября, в Ленобласти задержали пенсионера с крупной партией наркотических веществ растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, у 62-летнего петербуржца было при себе 3017,3 грамма каннабиса. Кроме того, в ходе обысков у мужчины изъяли кусты растений с корневой системой.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело.

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